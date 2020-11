Tyrkia og Saudi-Arabia enige om mer samarbeid

utenriks

Telefonsamtalen er et sjeldent tilfelle av kontakt mellom de to etter at den saudiarabiske skribenten Jamal Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i 2018.

Lørdag og søndag er Saudi-Arabia vert for toppmøtet i G20, og samtalen ble gjennomført i forkant av dette.

De to diskuterte sitt bilaterale forhold og ble enige om å holde kanalene for dialog åpne, opplyser Erdogans kontor.

Tyrkia og Saudi-Arabia har lenge kjempet om sunnimuslimenes gunst i Midtøsten, og forholdet mellom landene ble ytterligere forverret etter drapet på Khashoggi.

(©NTB)