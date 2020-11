Venezuela kjøper koronavaksine fra Russland

utenriks

Etter planen kommer vaksinen på markedet i første kvartal neste år, og Maduro sier at den skal produseres i laboratorier i Venezuela.

I august ble Russland det første landet som registrerte en vaksine mot covid-19. Den fikk navn etter den første satellitten som ble skutt ut i verdensrommet. Kunngjøringen har blitt møtt med skepsis internasjonalt.

Foreløpige resultater viser at Russlands koronavaksine Sputnik V er 92 prosent effektiv mot covid-19, opplyste landets statlige investeringsfond på onsdag. Det skjedde to dager etter at amerikanske Pfizer og tyske BioNTech kunngjorde at deres covid-19-vaksine har beskyttet 90 prosent av testpasientene i fase tre.

Uavhengige eksperter sier at utformingen og prosedyrene for testen av Sputnik-V er lite kjent, og at det derfor er ekstremt vanskelig å tolke tallene som ble lagt fram onsdag.

Tidlig i oktober ble om lag 2.000 i Venezuela med i den kliniske testingen av den russiske vaksinen, blant dem var Maduros sønn Nicolas Maduro Guerra.

Siden mars er det registrert 96.933 smittetilfeller og 848 koronarelaterte dødsfall i Venezuela, ifølge myndighetene. Det er tall opposisjonen og ikke-statlige organisasjoner stiller spørsmål ved fordi de mener underrapportering er utbredt.

