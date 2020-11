Hellas stenger barneskoler og barnehager

utenriks

– Å stenge barneskolene var det siste vi ønsket å gjøre. Dette er et tiltak som viser hvor alvorlig situasjonen er, sier helseminister Vassilis Kikilias.

WHO har anbefalt at stenging av skoler kun skal være aller siste utvei, men på mandag tidligere denne uken ble landets ungdomsskoler stengt.

Hellas er for tiden stengt ned fram til slutten av måneden. Tiltakene innebærer at blant annet at grekere er nødt til å informere myndighetene med en tekstmelding dersom de skal gå hjemmefra. De har også portforbud mellom klokken 21 og 5.

