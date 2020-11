NBC: Biden vinner Arizona

utenriks

Dermed gjenstår det bare to delstater der det ikke er kåret en vinner: Georgia og North Carolina, som begge fortsatt regnes som for jevne til at en vinner kan kåres, skriver NBC.

Det er første gang siden 1996 at Arizona har gått til Demokratenes presidentkandidat.

Biden har allerede sikret seg de 270 valgmennene som trengs for å vinne valget, og det ventes også at han vil vinne Georgia når de er ferdige med omtellingen der. Trump er favoritt i North Carolina.

Flere utropte Biden som vinner av Arizona allerede forrige uke, deriblant Fox News og nyhetsbyrået AP.

