Orban vil stramme inn valgloven i Ungarn

Ungarn har et todelt valgsystem der snaut halvparten av de 199 plassene i nasjonalforsamlingen fordeles etter stemmer på nasjonale partilister. Resten fylles av representanter for 106 enkeltmannskretser.

Regjeringen vil kreve at et parti må stille i minst 50 kretser for å kunne stille med en nasjonal liste i 2022. I dag er kravet 27 kretser.

Tidligere i år sa opposisjonspartier fra hele det politiske spekteret at de vil samordne seg og stille med én kandidat per distrikt. Slik vil de utfordre kandidaten fra regjeringspartiet Fidesz. Opposisjonen forhandler fortsatt om hvorvidt de skal stille med separate lister eller en fellesliste nasjonalt.

Dersom det gjør at enkelte partiet avstår fra å stille i utvalgte kretser, blir det vanskeligere å nå minstekravet regjeringen vil sette.

Regjeringen sier på sin side at endringen er ment å hindre at «juksepartier» dukker opp og forsøker å få statsstøtte for å delta i valget.

Tirsdag kveld kom regjeringen også med en rekke andre forslag, inkludert en grunnlovsendring. Den skal definere ekteskap smalere enn i dag og vil i praksis gjøre at likekjønnede par ikke kan adoptere. For enslige vil det kreves tillatelse på ministernivå for å adoptere.

(©NTB)