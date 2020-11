Fem år siden terrorkvelden i Paris

utenriks

Fredag er det fem år siden terrorangrepene som rammet den franske hovedstaden fredag 13. november 2015.

Ekstremistgruppen IS tok på seg ansvaret for angrepene. Siden den gang har IS blitt bekjempet militært i Irak og Syria. Men fremdeles fortsetter gjerningsmenn å begå terror i IS' navn.

– Bare fordi IS har lidd et militært nederlag, betyr ikke det at deres militære kapasitet har blitt fjernet, advarer en anonym fransk tjenestemann som er involvert i kampen mot terror.

Mellom 100 og 200 franske jihadister anslås å fremdeles oppholde seg i tidligere IS-kontrollerte områder i Syria og Irak. Det vil være en illusjon å tro at de ikke er i stand til å ta seg tilbake til Frankrike, mener den franske tjenestemannen.

89 drept på Bataclan

130 mennesker ble drept og flere hundre såret da en rekke væpnede menn slo til i et koordinert angrep på seks ulike steder i Paris fredag kveld 13. november 2015.

Det verste angrepet rammet konsertstedet Bataclan, hvor 89 mennesker ble drept på en konsert med det amerikanske bandet Eagles of Death Metal. Andre angrep samme kveld rammet fotballstadion Stade de France og flere restauranter i byen.

Alle gjerningsmennene unntatt én, Salah Abdeslam, ble drept eller sprengte seg i luften under aksjonen, som ekstremistgruppa IS tok på seg ansvaret for.

Flere terrorhendelser den siste tiden

Femårsdagen for angrepene kommer samtidig som Frankrike har måttet slå terroralarm en rekke ganger de siste ukene og månedene.

I slutten av september ble to personer alvorlig såret etter et angrep med en kjøttøks utenfor satiremagasinet Charlie Hebdos tidligere lokaler. Måneden etter ble læreren Samuel Paty drept og skåret hodet av etter at han hadde vist Muhammed-karikaturer i en historietime. Kun uker senere ble tre personer knivdrept i Notre-Dame-kirken i Paris.

– Man skulle tro at trusselen har stilnet, og at andre problemer har oppstått isteden. Men tall viser at terrortrusselen har holdt seg på et høyt nivå siden 2015, sier en fransk sikkerhetskilde, som ber om å være anonym.

De siste fem årene har det blitt utført 20 terrorangrep på fransk jord. I tillegg har det vært 19 mislykkede angrep, mens 61 angrep har blitt avverget.

(©NTB)