Iransk menneskerettsadvokat koronasmittet

– Nasrin testet positivt i dag, skrev ektemannen Reza Khandan på Facebook tirsdag.

Ektemannen opplyser at han møtte henne i fengselet onsdag i forrige uke og at hun da sa at det var et virusutbrudd på avdelingen der hun satt. Mange var blitt smittet, fortalte hun ifølge ektemannen.

– Derfor hadde hun hastverk med å følge opp permisjonsprosessen, opplyser han.

Tre dager senere, lørdag, ble 57 år gamle Sotoudeh løslatt fra Qarchak-fengselet etter å ha blitt innvilget midlertidig permisjon.

Hun ble pågrepet sommeren 2018 etter å ha forsvart flere menneskerettsaktivister, blant dem kvinner som kastet hijaben i protest mot regimets påbud om å bære hodeplagg. Sotoudeh ble da dømt til fem års fengsel.

I fjor ble Sotoudeh, som blant annet har fått EUs Sakharov-pris, dømt til ytterligere tolv års fengsel.

Siden mars i år har over 100.000 fanger i iranske fengsler fått innvilget midlertidig permisjon for å begrense spredning av koronavirus i fengslene.

