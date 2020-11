Perus president går av

utenriks

Det kunngjorde Vizcarra selv etter at 105 av de folkevalgte, langt mer enn de 87 som trengtes, stemte for å avsette ham i en riksrettssak.

Avstemningen markerte siste kapittel i den politiske uroen i Peru. Landet har verdens høyeste dødelighetsrate i antall koronadødsfall, målt per innbygger.

I en fem timer lang debatt kritiserte de folkevalgte Vizcarra for dårlig håndtering av koronapandemien, mangel på medisinsk oksygen, feil bruk av hurtigtester for å påvise antistoffer, økonomisk tilbakegang og økende fattigdom utløst av koronakrisen.

– På grunn av hans forsømmelse og udyktighet, har vi mistet tusenvis av landsmenn, sa en av de folkevalgte, Robinson Gupioc.

Avviste anklagene

Vizcarra anklages også for korrupsjon. De folkevalgte hevder at han skal ha tatt imot 630.000 dollar i bestikkelser i to byggeprosjekter da han var guvernør i en provins sør i landet fra 2011 til 2014.

Analytikere mener at de folkevalgtes beslutning var en åpenbar og risikabel tilegnelse av makt i et land der Vizcarra nyter stor popularitet mens nasjonalforsamlingen ikke gjør det.

I en forsvarstale før avstemningen avviste presidenten å ha gjort noe galt.

Etterforskes

Anklagene som de folkevalgte rettet mot Vizcarra, er under etterforskning av landets påtalemyndighet, men det er ikke tatt ut noen siktelse.

I henhold til landets grunnlov er det nasjonalforsamlingens leder Manuel Marino som overtar presidentens funksjoner inntil presidentperioden utløper i juli.

Forrige mandag stemte nasjonalforsamlingen for å stille ham for riksrett. Det skjedde mindre enn to måneder etter at han overlevde et mistillitsvotum.

(©NTB)