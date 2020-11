Vaksine og valg sendte Wall Street rett til værs

utenriks

Den bredere S&P-indeksen økte med 3,7 prosent fra start mandag. Nyhetsbyrået AFP omtaler det som en rekordåpning.

Oppturen kommer etter at Pfizer og tyske BioNTech melder at koronavaksinen de utvikler, ser ut til å være 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjoner. En vaksine er helt nødvendig for å kunne gjenreise økonomien etter koronakrisen.

Lettet over Biden

Samtidig kan markedet trekke et lettelsens sukk etter at Joe Biden ble utropt som vinner av presidentvalget etter flere dager der utfallet ikke var avklart.

– Dette betyr mindre usikkerhet og mindre uro i forholdet til andre land og en reversering av enkelte av de håpløse vedtakene fra Trump-administrasjonen, sier senioranalytiker Naeem Aslam i Ava Trade.

Mange analytikere tror på mindre spenning i handelspolitikken under Biden. Og foreløpig ser investorene ut til å trekke på skuldrene av at Donald Trump ennå ikke har akseptert valgresultatet og truer med rettslige skritt.

Global opptur

Også i Europa fikk børsen et løft da vaksinenyheten kom. Hovedindeksene i Paris og Frankfurt var mandag ettermiddag opp henholdsvis 7,5 og 5,5 prosent, mens FTSE 100 i London var opp 5 prosent.

I Tokyo fikk Nikkei-indeksen et oppsving på tampen av dagen og endte opp 2,1 prosent. Shanghais hovedindeks gikk opp 1,9 prosent, mens Kospi i Korea og Hang Seng i Hongkong økte med henholdsvis 1,3 og 1,2 prosent.

