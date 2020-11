Trump har fortsatt støtte i eget parti

utenriks

Den avtroppende presidenten har fått massiv kritikk for sine udokumenterte påstander om valgfusk.

Lederen for USAs føderale valgkommisjon, Ellen Weintraub, er blant dem som mener Trump undergraver tilliten til valget og demokratiet i USA.

Men i Trumps parti har det så langt vært lite kritikk å spore.

– Ikke erkjenn nederlag, herr president. Kjemp hardt, oppfordret senator Lindsey Graham i et intervju med Fox News søndag.

Lite suksess

Trump og hans medarbeidere har gått til søksmål en rekke steder i håp om å endre valgresultatene.

De hevder det har forkommet valgfusk og uregelmessigheter og krever omtellinger og forkasting av stemmesedler. Foreløpig har de hatt lite suksess i domstolene.

Noen republikanere erkjenner at det er usannsynlig at forsøkene vil føre fram, men mener likevel at de bør fortsette.

– Jeg ser fram til at presidenten håndterer dette, uansett hvordan det må håndteres, sa senator Roy Blunt til TV-stasjonen ABC søndag.

Velger å tie

Den mektige republikanske lederen for Senatet, Mitch McConnell, har ikke kommentert valget siden fredag, ifølge CNN.

Da understreket han at «alle lovlige stemmer» må telles. Kevin McCarthy, Republikanernes leder i Representantenes hus, har gjentatt Donald Trumps påstander om at valget ikke er over.

Noen få kjente republikanere har gratulert Biden med seieren eller offentlig oppfordret Trump til å erkjenne nederlag. Blant disse er senator og Trump-kritiker Mitt Romney og tidligere president George W. Bush.

Trump-rådgiver og tidligere guvernør Chris Christie har i et intervju med ABC bedt Trump legge fram eventuelle bevis for valgfusk.

– Vi kan ikke støtte deg blindt uten bevis, understreket Christie.

(©NTB)