utenriks

Den mektige republikanske lederen for Senatet, Mitch McConnell, har ikke kommentert valget siden fredag, ifølge CNN.

Da understreket han at «alle lovlige stemmer» må telles. Kevin McCarthy, Republikanernes leder i Representantenes hus, har gjentatt Donald Trumps påstander om at valget ikke er over.

En rekke amerikanske medier erklærte Joe Biden som valgvinner lørdag. De vurderte da at Trump ikke lenger hadde mulighet til å ta igjen Biden i opptellingen av stemmene etter valget.

(©NTB)