Danskene får innreiseforbud i Storbritannia etter mink-smitte

Den britiske regjeringen opplyser lørdag at innreiseforbudet trer i kraft umiddelbart.

– Beslutningen om å handle raskt kommer som følge av ny informasjon fra danske helsemyndigheter om utbredt smitte av covid-19 på minkfarmer, og en spesiell variant av viruset i noen lokale områder, skriver regjeringen på sin hjemmeside.

I Norge vurderer helsemyndighetene å gjøre det samme.

– Vi vurderer om karantenereglene vi har nå er tilstrekkelige, eller om vi skal ha samme regler som Storbritannia, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

Ordre om avliving

Det britiske forbudet omfatter reisende som har vært i Danmark de siste 14 dagene.

Unntak gjøres for briter og personer som er permanent bosatt i Storbritannia. De må i stedet i to ukers isolasjon hvis de krysser den britiske grensa.

Onsdag opplyste danske myndigheter at det var funnet en mutert variant av koronaviruset som hadde spredt seg fra mink til mennesker. Regjeringen i Danmark har igangsatt avliving av alle landets mink.

I første omgang har myndighetene prioritert avliving av mink nord på Jylland, som er hardt rammet av situasjonen. Håpet er at alle mink i denne landsdelen skal være avlivet innen utgangen av neste uke.

– Vårt fokus nå er å få løst oppgaven i Nord-Jylland så fort som overhodet mulig, sier rikspolitisjef Thorkild Fogde i en uttalelse.

Store deler av Nord-Jylland er for tiden underlagt strenge smitteverntiltak og stengt ned.

Vaksine-bekymring

Det samlede antallet mink på danske pelsdyrfarmer har ligget rundt 15 millioner. Avlivingen er derfor en omfattende operasjon.

– Det er ganske mange som er involvert i denne operasjonen. Fra forsvaret, beredskapsmyndighetene og næringsmiddelmyndighetene, til forskjellige private aktører, sier Fogde.

Oppdagelsen av det muterte koronaviruset har utløst bekymring for at den nye varianten kan være mer motstandsdyktig mot antistoffer. I så fall kan den også være vanskeligere å bekjempe med vaksinene som for tiden er under utvikling.

Innbyggere i kommuner der minksmitten er påvist, er blitt sterkt oppfordret til å teste seg. I Nord-Jylland er planen å teste 280.000 mennesker de neste ukene – og 10.000 i løpet av helgen.

Det muterte viruset skal så langt ha blitt påvist hos tolv personer i Danmark.

Også i flere andre land har koronaviruset spredt seg blant mink på pelsdyrfarmer. Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser at dette blant annet har skjedd i USA, Nederland og Sverige.

