utenriks

– Seieren gir en ny dag med håp for USA, sa Pelosi lørdag.

Uttalelsen kom kort tid etter at det ble kjent at Joe Biden hadde sikret seg de 270 valgmennene han trengte for å vinne valget.

– Ved å velge Biden, har de valgt en samlende person som verdsetter tro, familie og lokalt samhold, og som utrettelig vil jobbe for å helbrede vår nasjon, la Pelosi til.

(©NTB)