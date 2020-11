utenriks

I juli svarte 77 prosent at de ville tatt en vaksine. De største bekymringene folk oppgir rundt vaksinen, er bivirkninger og at testingen går for fort. En tredel av de spurte trakk fram disse faktorene.

Andelen skeptikere er nok til å begrense effektiviteten til en vaksine og evnen til å få kontroll over sykdommen, sier Arnaud Bernaert i World Economic Forum, som har bestilt undersøkelsen. Den ble gjennomført i oktober av Ipsos.

(©NTB)