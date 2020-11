utenriks

Ifølge avisen ble det onsdag sendt en epost fra justisdepartementet til føderale påtaleenheter om at loven åpner for at væpnede, føderale betjenter kan sendes til valglokaler for å etterforske mulig valgfusk. Det bekrefter tre personer som har sett eposten.

Tidligere ansatte i justisdepartementet, blant dem Vanita Gupta, som jobbet der under Barack Obama, sier meldingen kan ses på som et forsøk på å stte inn føderalt politi for å påvirke stemmetellingen.

