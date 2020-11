utenriks

Kokainbeslaget anslås å ha en gateverdi på svimlende tre milliarder kroner, opplyser politiet i en uttalelse.

800 pakker med kokain var fordelt på 37 sekker som lå gjemt blant blåskjellene.

Beslaget fant sted i havnebyen Gioia Tauro i den sørlige Calabria-regionen. I dette området opererer 'Ndrangheta-mafiaen, som anses for å være den mest innflytelsesrike mafia-grupperingen i Italia per i dag. Den har også et betydelig nærvær i land som USA, Tyskland og Australia.

