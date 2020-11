Paven fordømmer terrorangrep og oppfordrer til forsoning

utenriks

– De nylige terrorangrepene i Wien og Nice er et forsøk på å undergrave det tverreligiøse samarbeidet og dialogen, sier pave Frans.

Fire mennesker ble drept i Wien, mens tre ble drept i Nice – begge er beskrevet som «islamistiske angrep».

Onsdag holdt paven sin ukentlige audiens, som for første gang på to måneder ble gjennomført uten publikum til stede, som et smittetiltak.

Paven benyttet samtidig sjansen til å oppfordre folk over hele verden til å følge sine lokale myndigheters koronaregler nøye.

