Over 400 pågrepet i koronademonstrasjoner i Australia

utenriks

Politiet opplyser at det kommer til å bli skrevet ut 395 bøter, blant annet for manglende bruk av munnbind og for brudd på reglene for hvor mange som kan samles på ett sted og hvor langt man kan reise hjemmefra, melder SBS News.

En politibetjent er også sendt til sykehus med brudd i armen som følge av en inngripen mot demonstranter.

Storbyen Melbourne ble sterkt rammet av smittebølge nummer to i Australia. Etter flere måneder med strenge tiltak og nedstenginger, ble restriksjonene lettet på onsdag i forrige uke og restauranter og barer kunne åpne igjen.

