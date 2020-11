FiveThirtyEight: Hårfin linje mellom valgskred og thrillervalg

utenriks

Nettstedet, som drives av statistikkeksperten Nate Silver, slår likevel fast at det er en hårfin linje mellom et valgskred og en jevn valgthriller.

I en artikkel lagt ut ved inngangen til valgdagen i USA, skriver han at demokraten Joe Biden har en større ledelse på målingene enn Hillary Clinton hadde i 2016.

Han understreker imidlertid også at president Donald Trump fortsatt kan vinne, og at en 10 prosents sjanse er noe som må tas alvorlig.

Kan bli historisk seier

Ved tidligere valg har de siste meningsmålingene hatt en feilmargin på rundt 3 prosentpoeng. En slik margin i Bidens favør vil kunne resultere i et valgskred – den største seieren mot en sittende president siden Franklin D. Roosevelt slo Herbert Hoover i 1932.

En 3 prosentpoengs feilmargin i Trumps favør, som er mer eller mindre det som skjedde i 2016, vil medføre et langt jevnere valg, skriver Silver. Men Biden ville trolig likevel vunnet, anslår han.

Nærmere 100 millioner amerikanske velgere har i år forhåndsstemt, noe som er ny rekord og kan føre fram til rekorddeltakelse: FiveThirtyEights anslag viser at så mange som 158 millioner velgere vil stemme i år.

I 2016 fikk Clinton 3 millioner flere stemmer enn Trump, men tapte likevel på grunn av det amerikanske valgsystemet.

Langt færre usikre velgere i år

Noe som skiller dette valget fra 2016-valget, er at det er betydelig færre usikre velgere denne gangen. Kun 4,8 prosent av velgerne sier de ikke har bestemt seg, sammenlignet med 12,5 prosent i 2016, skriver Silver.

Meningsmålingene denne gangen har dessuten vært langt mer stabile gjennom hele valgkampen, noe som ikke var tilfellet ved forrige valg.

Nok en faktor som spiller inn, er at det ikke har vært en nevneverdig utvikling i valgkampinnspurten. Det er i stor kontrast til 2016, da Clintons omstridte eposter ble et tema få dager før valget. Meningsmålinger i år viser at det er langt flere Trump-til-Biden-velgere enn det var Clinton-til-Trump-velgere i 2016.

