Farc tar ansvar for angrep mot visepresident på 2000-tallet

Tirsdagens innrømmelse kommer samtidig som bekymringen øker for hvordan det vil gå med fredsprosessen mellom Farc og regjeringen – en prosess som ble startet etter en historisk fredsavtale for fire år siden.

Angrepene skjedde da Vargas Lleras var senator. I det første angrepet eksploderte en pakkebombe, og politikeren mistet flere fingre. I 2005 kom han uskadd fra et bilbombeangrep.

I et brev som ble publisert på Twitter tirsdag, ber Farc-leder Rodrigo Londoño den tidligere visepresidenten om unnskyldning. Han oppgir også at involverte Farc-medlemmer skal møte i spesialdomstolen som ble opprettet i forbindelse med fredsavtalen, for å fortelle om sannheten om det som skjedde.

Brevet er stilet til Juan Manuel Santos, som var president da fredsavtalen med den venstreradikale geriljagruppa ble inngått. Den førte til at om lag 7.000 geriljakrigere ble demobilisert og at Farc ble Det politisk parti. Men samtidig er flere tidligere geriljamedlemmer drept.

Colombias nåværende president Ivan Duque har kritisert fredsavtalen, som han mener innebærer at tidligere geriljakrigere slipper for billig unna.

Søndag foreslo tidligere president Alvaro Uribe at det skal holdes en folkeavstemning om hvorvidt fredsavtalen skal skrotes eller endres. Uribe har hele tiden vært imot avtalen.

