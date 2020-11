WHO-sjefen i karantene

utenriks

Det opplyste WHO-sjefen selv på Twitter sent søndag kveld. Han skriver videre at han ikke har symptomer, og at han kjenner seg frisk, men isolerer seg og jobber hjemmefra i tråd med retningslinjene til FN-organisasjonen.

– Det er avgjørende at vi alle følger helseretningslinjene. Det er slik vi bryter smittekjeden til covid-19, undertrykker viruset og beskytter helsesystemet, skriver Tedros videre.

Ethiopias tidligere utenriksminister og ekspert på infeksjonssykdommer har ledet WHO siden 2017.

(©NTB)