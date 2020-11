Merkel ber om tysk disiplin for å redde julefeiringen – avlyser nyttårsfester

utenriks

– Hvis vi alle er forsiktige i november, kan vi tillate oss selv mer frihet i julen. Men jeg tror ikke det blir noen store, støyende nyttårsfester, sier Merkel.

Mandag stengte restauranter, utesteder, kinoer, teatre og treningssentre over hele Tyskland i en måned, i et forsøk på å stagge koronaviruset fram mot jul. Merkel advarer om at kapasiteten til landets helsevesen står på spill.

– Hvorvidt denne store fellesinnsatsen gjør noen forskjell i november, kommer ikke an på reglene, men om hvorvidt disse reglene blir fulgt, sa Merkel på en pressekonferanse mandag, på første dag med nye restriksjoner.

Straffer halvhjertethet

I mesteparten av landet er det nå kun lov å samles ti personer fra to husholdninger utendørs. Innenlandsturisme er mer eller mindre forbudt. Etter at fotballsupportere slapp inn på stadion igjen på starten av sesongen, er de nå utestengt på ny. Landets museer er også stengt.

– Hvert individ har makt til å snu dette til felles suksess – til et vendepunkt hvor vi går tilbake til å kunne spore pandemien, sier Merkel.

De siste tallene viser at smittekilden er ukjent i 75 prosent av smittetilfellene i Tyskland. Landet har nå langt flere nye daglige smittetilfeller enn i starten av pandemien i mars og april, men samtidig er også testkapasiteten betraktelig høyere.

Ifølge statsministeren risikerer man at helsevesenet overbelastes i løpet av uker hvis intensivavdelingene fortsetter å fylles opp i samme tempo som i dag. Hun ser fram til det hun håper blir en «utholdelig» desember.

– Viruset straffer halvhjertethet, understreker hun.

Noen lyspunkter

November-nedstengingen er mindre streng enn Tysklands første runde med restriksjoner.

Restauranter får fortsatt servere mat til henting eller levering på døra. De fleste butikker får fortsatt holde åpent, og det gjelder også landets frisører. Skoler og barnehager er også åpne.

Tyskland meldte om 12.097 nye tilfeller av koronaviruset det siste døgnet, hvilket gjør at det totale antallet tilfeller nå ligger på 545.000. 49 nye dødsfall ble rapportert inn til folkehelseinstituttet Robert Koch, og det totale antallet ligger på 10.530.

