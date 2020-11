Franske muslimer fordømmer boikott

utenriks

– Det er tider da vi må vise solidaritet med landet vårt, som er blitt rammet av urettmessige angrep i flere uker, skriver stormoskeene i Paris og Lyon samt flere andre grupper i en uttalelse mandag.

De understreker at Frankrike har pressefrihet, og at regjeringen ikke kan fortelle medier hvorvidt de skal publisere eller ikke publisere karikaturer av profeten Muhammed

Påstandene om at den franske stat utsetter franske muslimer for rasisme, samt at det finnes en offisiell politikk preget av antimuslimsk hat, er skamløse løgner», skriver de videre.

Tidligere mandag ble det holdt ett minutts stillhet ved alle franske skoler til minne om læreren Samuel Paty, som ble påført flere knivstikk for deretter å få hodet skåret av etter å ha vist Muhammed-karikaturene i undervisning om ytringsfrihet.

