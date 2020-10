26 funnet døde etter jordskjelv i Tyrkia og Hellas – over 800 skadd

utenriks

De materielle ødeleggelsene ser ut til å være størst i Tyrkias tredje største by Izmir, der flere boligblokker raste sammen.

Redningsmannskaper lette fredag kveld etter overlevende i ruinene av minst 17 bygninger i Izmir. 70 personer er reddet i live fra 14 sammenraste bygninger, opplyste guvernør Yavuz Selim Kosger.

Kraftig skjelv

Jordskjelvet fredag ble målt til 6,6 av det greske seismologiske instituttet og 7 av det amerikanske jordskjelvinstituttet USGS. Skjelvet hadde sitt senter 16,5 kilometer under Egeerhavet, like nord for den greske øya Samos, som ligger rett utenfor Tyrkias kyst.

Det tyrkiske jordskjelvsenteret målte styrken til 6,9, og en mindre tsunami forårsaket høy vannstand og oversvømmelser flere steder langs kysten av Tyrkia.

Ifølge Tyrkias krisemyndighet AFAD er det hittil funnet 24 omkomne i Izmir, og 800 mennesker er skadd. Én av de døde druknet.

Fanget i ruinene

Øyenvitner fortalte også at det steg opp røyk flere steder i Izmir, som har drøyt 4 millioner innbyggere.

Det ble også meldt om mindre ødeleggelser på bygninger i seks andre tyrkiske provinser.

Også på Samos raste bygninger sammen, og to tenåringer omkom da de ble truffet av en vegg. I tillegg er minst 19 mennesker skadd.

– Ord er for fattige for å kunne beskrive hva man føler ved å miste barn, tvitrer Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis i en kondolansemelding.

Solidaritet

Forholdet mellom Tyrkia og Hellas er for tiden dårlig, men jordskjelvet kan føre til diplomatisk opptining. De to landenes utenriksministre snakket sammen i telefon fredag, og noen timer senere ringte Mitsotakis til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og tilbød gresk bistand i redningsarbeidet i Izmir.

– Takk, herr statsminister. At to naboer viser solidaritet i en vanskelig tid, har høyere verdi enn mange ting i livet, skrev Erdogan på Twitter etterpå.

Også EU-president Charles Michel og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tilbød hjelp.

– EU står klare til å bidra med støtte, tvitret Michel.

Også USA står klare til å hjelpe, sier landets nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien. Han roser de to nabolandene for å legge sine uenigheter til side og hjelpe hverandre.

Vann i gatene

Innbyggere på Samos ble bedt om å holde seg unna store bygninger på grunn av risiko for flere etterskjelv.

Øya ble også rammet av tsunamien. Samos' største havneby Vathi ble oversvømt, og vann strømmet inn i gatene.

Det kraftige skjelvet ble også merket på Kreta, i den greske hovedstaden Aten og i Tyrkias største by Istanbul, men det er ikke meldt om ødeleggelser der. Også i Bulgaria ble skjelvet registrert.