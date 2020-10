Over 49.000 nye smittetilfeller i Frankrike

utenriks

Tallet er lavere enn rekorden på 52.010 søndag, men høyere enn torsdagens tall på 47.637, melder nyhetsbyrået Reuters.

Fredag startet en ny nasjonal nedstenging som myndighetene håper vil dempe smittespredningen.

Nye sykehusinnleggelser siste sju dager har nådd 16.258, nesten 500 flere enn torsdag. 2.401 pasienter fikk fredag intensivbehandling.

President Emmanuel Macron har sagt at de strengeste tiltakene muligens kan oppheves når antall nye tilfeller er rundt 5.000 daglig.

Frankrike har 706 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker. Over 36.500 har dødd med covid-19.

