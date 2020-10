– Aserbajdsjanske styrker står få kilometer fra viktig by

utenriks

Opplysningene kom fra Nagorno-Karabakhs separatistleder Arayik Harutyunyan torsdag. Han sa at aserbajdsjanske styrker står om lag 5 kilometer fra Shushi, og han har oppfordret beboerne i byen til å mobilisere alle ressurser for å avverge et angrep.

– Den som kontrollerer Shushi, kontrollerer Nagorno-Karabakh, sa Harutyunyan på et videoopptak fra en tale i byens katedral torsdag.

Shushi ble utsatt for omfattende ødeleggelser tidligere denne måneden.

– Vi må innse det og bidra for å forsvare Shushi. Vi må snu situasjonen, sa Harutyunyan.

Shushi ligger om lag 5 kilometer sør for Nagorno-Karabakhs regionhovedstad Stepanakert. Tidligere torsdag var Stepanakert, som er den største byen i regionen, under kraftig rakettild. Ifølge nyhetsbyrået AFP var torsdagens angrep det hittil største i den månedslange krigen der Armenia og Aserbajdsjan kjemper om hvem som skal kontrollere regionen.

(©NTB)