Belgiske sykehus fylles opp – kan la koronasmittede gå på jobb

utenriks

Det er nå flere koronapasienter ved belgiske sykehus enn på noe tidspunkt i mars og april. De seneste tallene viser at 5.924 pasienter er innlagt på sykehus, mot den gamle rekorden fra 6. april med 5.759. Tirsdag ble det satt dagsrekord med 689 nye innleggelser, skriver The Bulletin.

Symptomfrie på jobb

Tallene fra det belgiske folkehelseinstituttet Sciensano understreker alvoret i situasjonen i landet. Samtidig sier Sciensano at sykehus «i svært eksepsjonelle omstendigheter» kan be ansatte som har testet positivt, gå på jobb, dersom de er symptomfrie. Det gjelder bare dersom man har forsøkt alle andre muligheter for å dekke opp for manglene på personell, skriver Brussels Times.

Makskapasiteten kan bli nådd

Det er 993 pasienter på intensivavdelinger i landet, og virologer sier makskapasiteten på 2.000 pasienter kan bli nådd allerede 6. november. Fordi det kreves spesialkompetanse blant personalet, er det vanskelig å øke kapasiteten. Om nødvendig kan tyske sykehus ta imot pasienter fra nabolandet.

Belgia opplever for tiden det største smittetrykket i Europa. Det er innført strenge restriksjoner på idrett og kulturliv, og alle serveringssteder er stengt. Det er også portforbud om natten, og det ventes ytterligere innstramminger.

