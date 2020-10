Tyrkia dømt for å ha krenket ytringsfriheten

utenriks

Kiliçdaroglu ble i 2012 dømt for ærekrenkelser for innholdet i talene, der han kritiserte dagens tyrkiske president Recep Tayyip Erdogan, som den gangen var statsminister. Kritikken gjaldt et omstridt vannkraftanlegg og et bombeangrep utført av det tyrkiske flyvåpenet.

Erdogan gikk til sak og vant. Retten ila Kiliçdaroglu store bøter, som kritikere mener var ment å skremme andre motstander fra å kritiser regjeringen.

Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMK) i Strasbourg, sier de tyrkiske dommerne «unnlot å vurdere de krenkende kommentarene i den sammenhengen og den formen de var fremført».

Kiliçdaroglu talte som medlem i nasjonalforsamlingen og leder for det viktigste opposisjonspartiet CHP.

– Selv om ytringsfriheten er verdifull for alle, er den spesielt viktig for en som er valgt som folkets representant, understreker EMK.

Domstolen pålegger Tyrkia å betale Kiliçdaroglu 13.000 euro – drøyt 140.000 kroner – i oppreisning og til å dekke sakskostnadene. Dommerne var enige i vurderingen av skyldspørsmålet, men den tyrkiske dommeren tok dissens i straffeutmålingen.

(©NTB)