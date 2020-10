Opposisjonsleder: Ti drept foran valget på Zanzibar

utenriks

Ni mennesker ble drept i sammenstøt med politiet på øya Pemba mandag kveld, og én person ble drept på hovedøya Unguja tirsdag morgen, ifølge opposisjonslederen. Over 50 andre ble ifølge ham såret under sammenstøtene.

– Vi er alle kjent med at politiet benytter tåregass, men de har også skutt folk med skarp ammunisjon, sier Hamad.

Tirsdag ble opposisjonslederen pågrepet da han forsøkte å forhåndsstemme, men han ble løslatt etter noen timer i varetekt.

Øygruppa Zanzibar er en del av Tanzania, men har stor grad av selvstyre og har egen leder og folkevalgte. Hamad har stilt til valg fem ganger tidligere, men uten å nå opp.

Tanzanias president John Magufuli, som utfordres av opposisjonens kandidat Tundu Lissu på fastlandet, manet tirsdag til ro.

Tanzanias politisjef avviser at noen er drept under sammenstøt på Zanzibar, men bekrefter at 42 er pågrepet under uroligheter på Pemba i forkant av valget.

