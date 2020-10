Minst sju drept i eksplosjon ved islamsk skole i Pakistan

utenriks

Den religiøse skolen ligger i Peshawar nordvest i Pakistan, og angrepet skjedde mens en kjent islamsk lærer underviste i skolens hovedsal.

Bomben ser ut til å ha gått av like etter at noen etterlot en veske i rommet, opplyser politimannen Waqar Azim.

For flere av de sårede er tilstanden kritisk, og det er frykt for at dødstallet kommer til å stige. Både studenter. lærere og andre ansatte er blant ofrene. Blant studentene var det også enkelte afghanere.

En student forteller at opptil 500 personer var til stede da bomben gikk av.

Advarte mot terror

Tirsdagens angrep skjer få dager etter at pakistansk etterretning advarte mot at militante grupper kunne komme til å angripe offentlige steder og viktige bygninger, deriblant religiøse skoler og moskeer flere steder i Pakistan, deriblant Peshawar.

Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet, men Peshawar har også tidligere blitt rammet av angrep som den pakistanske delen av Taliban har stått bak. Gruppa har erklært krig mot regjeringen i Pakistan, og har siden 2001 gjennomført angrep på offentlige plasser, skoler, moskeer og militæret.

Øredøvende smell

Mohammad Saqib (24), en av de overlevende studentene, forteller fra sykehussengen at den islamske læreren Rahimullah Haqqani var i ferd med å forklare vers i Koranen da de plutselig hørte et øredøvende brak, hvorpå flere skrek og blodige studenter ropte etter hjelp.

– Noen hjalp meg, fikk meg i en ambulanse, og så ble jeg brakt til sykehus, sier Saqib, som har bandasjer på begge armene.

Statsminister Imran Khan har fordømt angrepet, og ber om at ofrene får så god helsehjelp som mulig.

