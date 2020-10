«Selvhjelpsguru» fikk 120 års fengsel for å ha gjort tilhengere til sexslaver

utenriks

Raniere (60) er dømt for en lang rekke forhold, blant annet pengeutpressing og menneskesmugling. Han skal ha gjort tilhengere til sexslaver og ha merket noen av dem med sine egne initialer.

Dommen falt i en føderal domstol i Brooklyn i New York etter en lang rettssak. Påtalemyndigheten krevde livstidsdom, mens Ranieres forsvarere ba om en straff på 15 års fengsel.

Raniere viste ingen tegn til anger i retten, og før dommen sa forsvarerne til dommeren at deres klient ikke var lei seg for sine «handlinger eller valg».

Ranieres program, kjent som NXIVM, har vært gjenstand for en rekke avsløringer over flere år. De krevde tusenvis av dollar for «selvutviklingskurs» i sitt hovedkvarter ved Albany i delstaten New York og hadde avdelinger i Mexico og Canada.

I år har det blitt sendt to TV-dokumentarer om NXIVM, «The Vow» og «Seduced: Inside the NXIVM Cult.»

