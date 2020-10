Thailands statsminister vil ha slutt på protestene

utenriks

– Selv om grunnloven gir folk frihet til å protestere, må myndighetene kontrollere de ulovlige protestene, sa statsminister og tidligere juntaleder Prayut Chan o-cha da han mandag innledet den to dager lange debatten.

– Vi ønsker ikke å se sammenstøt og opprør i landet, sa han videre og anklaget enkelte av demonstrantene for «upassende handlinger».

Prayut er generalen som i 2014 ledet et militærkupp og sørget for at en militærjunta styrte landet de fem neste årene. Han har også sørget for at grunnloven ble endret på en slik måte at han ifølge eksperter var sikret seier i forrige valg. Under hans styre har opposisjonen fått dårlige kår.

Lederen for Pheu Thai, opposisjonspartiet, tok også ordet under mandagens møte. Han krevde statsministerens avgang, noe han mener vil løse alle problemer.

– Du har hatt makten i seks og et halvt år, fem av dem som følge av kuppet og halvannet år mens du hadde fordel av en udemokratisk grunnlov, sa Prasert Jantarauangthong.

Til den tyske ambassaden

Titusener av demonstranter anført av studentaktivister har den siste tiden fylt gatene i Bangkok sentrum med krav om at statsministeren går av, grunnloven skrives om og kongehuset får mindre makt.

Også mandag kveld er det ventet en protestmarsj i hovedstaden, og denne gangen er planen å gå forbi den tyske ambassaden, angivelig for å skape oppmerksomhet om hvor mye tid kong Maha Vajiralongkorn tilbringer i Tyskland.

Tidligere på dagen samlet en gruppe rojalister seg foran ambassaden for å overlevere et brev til ambassadøren. Der beskylder de demonstrantene for å forsøke å forgifte studentenes tanker for slik å ødelegge det thailandske samfunnet. De ber ambassadøren vurdere informasjon fra alle parter for å unngå å bli offer for «falsk» informasjon.

Det ble mandag ettermiddag utplassert opprørsstyrker ved ambassaden.

Utfordrer monarkiet

Ett av de mest tabubelagte temaene i thailandsk politikk er stillingen til kongedømmet, som det inntil nylig var helt uhørt å kritisere. Nasjonalforsamlingens leder, Chuan Leekpai, understreker at monarkiet ikke er blant diskusjonstemaene under den to dager lang debatten.

Kongens tilhengere er blitt kraftig provosert av at en bilkolonne med dronningen nylig havnet midt i en demonstrasjon der det ble ropt slagord mot monarkiet.

Etter dette innførte regjeringen et forsamlingstak på maks fire personer, men det er ikke blitt respektert. Protestene har fortsatt, og flere titall demonstranter, mange av dem unge studentaktivister, er blitt pågrepet.

(©NTB)