Italia skjerper koronarestriksjoner tross sosial uro

utenriks

Fra og med mandag må både kinoer, teatre, treningssentre og svømmebassenger holde stengt. For restauranter og barer blir det serveringsstopp fra klokka 18, heter det i meldingen fra statsministerens kontor.

Skolene skal fortsatt holde åpent, men undervisningen for de eldste barna skal foregå på nettet. Italienerne oppfordres dessuten til å unngå å reise kollektivt.

Tiltakene skal vare fram til 24. november.

Italia opplever nå en ny smittebølge etter at landet fikk kontroll på pandemien tidligere i år. Lørdag ble det registrert nesten 20.000 nye koronainfeksjoner i løpet av et døgn.

Med de nye restriksjonene trosser Conte regionale ledere som har bedt ham myke opp restriksjonene for å redde butikker og annen næringsvirksomhet som er på konkursens rand etter den to måneder lange nedstengingen tidligere i år.

De har også advart mot økt sosial uro idet landet er i sin verste økonomiske krise etter annen verdenskrig.

Ytre høyre protesterer

Tiltakene ble kunngjort få timer etter at rundt 200 maskerte demonstranter med tilknytning til den nyfascistiske gruppen Forza Nuova protesterte i Roma mot det de mener er en oppdiktet pandemi. Protesten utartet til gatekamper med opprørspoliti, som skulle håndheve portforbudet som er innført.

Demonstrantene reagerte med å fyre av raketter, sette fyr på søppelkasser og kaste bensinbomber mot politiet.

Dagen før var det lignende demonstrasjoner i Napoli sør i landet

Flere italienske regioner har innført portforbud om kvelden og natten for å bremse smittespredningen. Til uken vil både Piedmont i nord og Sicilia i sør gjøre det samme.

Råd fra helseeksperter

Conte er under hardt press fra helseeksperter som mener at det trengs hardere tiltak for å få kontroll på situasjonen.

– Mange regioner lot være å oppgradere helsevesenet i sommer, og nå betaler vi prisen, sier regjeringens rådgiver Walter Ricciardi fra Verdens helseorganisasjon til avisen Messaggero.

– Vi har bare noen få uker på oss til å handle. Vi trenger lokale og også regionale nedstenginger. Portforbudet virker ikke, sier han.

Italia har nå registrert over 500.000 smittetilfeller og over 37.000 koronarelaterte dødsfall, ifølge helsemyndighetene.

(©NTB)