Egyptere til urnene for å velge nasjonalforsamling

Over 4.500 kandidater stiller enten som uavhengige eller på lister for ulike partiallianser. De er i stor grad regnet som støttespillerne til president Abdel Fattah al-Sisi, som tok makten i et kupp i 2014.

Valget holdes i to omganger, hvorav første del holdes lørdag og søndag i 14 av landets 27 provinser.

Andre omgang skal holdes 7.–8. november i de 13 gjenværende provinsene, deriblant hovedstaden Kairo.

Sisi var forsvarssjef da han avsatte Egypts første demokratisk valgte president, islamisten Mohamed Mursi. Han døde i fangenskap i fjor sommer.

