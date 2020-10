Trump: Sudan normaliserer forholdet til Israel og tas av terrorliste

utenriks

Sudan er så langt det tredje arabiske landet som i år normaliserer forholdet sitt til Israel, etter De forente arabiske emirater og Bahrain.

– Sudan og Israel har blitt enige om å normalisere forholdet seg imellom. Enda et stort steg mot fredsbygging i Midtøsten når nok et land slutter seg til Abraham-avtalen, skriver Trump-medarbeider Judd Deere på Twitter.

– En ny verden

Ifølge Trump står fem andre arabiske land klare til å normalisere forholdene sine og slutte fred med Israel. Han forventer at ett av disse vil bli Saudi-Arabia.

– Vi har minst fem andre som venter på å bli med, sa Trump i en telefonsamtale med lederne i Israel og Sudan fredag.

– Dette er en ny verden, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Vi samarbeider med alle. Vi bygger en bedre framtid for oss alle, understreket statsministeren.

De arabiske landenes anerkjennelse av Israel er en stor utenrikspolitisk seier for Donald Trump, kort tid før presidentvalget 3. november.

Utviklingen er også positiv for Benjamin Netanyahu, som står tiltalt for svindel, tillitsbrudd og for å ha mottatt bestikkelser. Den siste tiden har det vært avholdt ukentlige protester i Israel der titusenvis har uttrykt sin misnøye med statsministeren.

Strykes fra terrorliste

Kunngjøringen om normalisering kom rett etter at Trump erklærte at Sudan fjernes fra amerikanernes liste over land som støtter terrorisme.

Dette skjer etter at Sudan har overført 335 millioner dollar, drøye tre milliarder kroner, til en konto med midler til amerikanske terrorofre og familiene deres.

Trump tvitret mandag at Sudan ville bli fjernet fra listen så snart overføringen fant sted.

– Denne dagen markerer et monumentalt framskritt i det bilaterale forholdet mellom USA og Sudan, og en omdreining for Sudan, sier Trumps pressesekretær Kayleigh McEnany.

Avgjørelsen må nå formaliseres i Kongressen.

Sudan var inkludert på terrorlista fordi Sudans tidligere leder Omar al-Bashir på 1990-tallet tillot al-Qaida, og terrorgruppas leder Osama bin Laden, å oppholde seg landet. Sudan har vært på den amerikanske terrorlista siden 1993.

Al-Bashir ble styrtet i fjor etter store demonstrasjoner.

(©NTB)