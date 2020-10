Over 50 millioner har forhåndsstemt i USA

utenriks

47 millioner mennesker forhåndsstemte i 2016. I år har mange valgt denne løsningen for å slippe folkemengder og lange køer ved valglokalene og dermed forhåpentligvis unngå koronasmitte.

Opptellingen er gjort av US Elections Project ved University of Florida. Deres statistikk viser at 35 millioner til nå har stemt via posten, mens ytterligere 15 millioner har lagt stemmeseddelen sin i mottakskasser for forhåndsstemmer.

Og fortsatt er det elleve dager til valget. Reglene for forhåndsstemming varierer mellom delstatene, og i New York, som er blant de mest folkerike, starter stemmegivningen først lørdag.

President Donald Trump, som ligger bak utfordrer Joe Biden på meningsmålinger både nasjonalt og i vippestatene, har gjentatte ganger kommet med ubegrunnede påstander om at stemmegivning via posten legger til rette for valgfusk.

(©NTB)