Weiss er utpekt som ordfører av partiet Socialdemokratiet. Han ble valgt uten motkandidat og innehar rollen fram til neste års kommunevalg.

– Jeg er glad for at Lars har sagt ja til å ta på seg den store oppgaven det er å være ordfører i vår by, sier partiformann Jan Salling i en pressemelding.

Frank Jensen trakk seg etter at flere kvinner anklagde ham for å i tiår ha drevet grov seksuell trakassering. Stillingen som ordfører hadde han hatt siden 2010.

