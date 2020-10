Slovakia vurderer nedstenging for å tøyle smitteøkningen

utenriks

Nabolandene Tsjekkia og Slovakia har begge erklært unntakstilstand i kampen mot koronaviruset, og onsdag kunngjorde Tsjekkias regjering ytterligere innskjerpinger med restriksjoner på bevegelse og stenging av butikker og tjenester.

For å unngå en lignende økning i smittetallene, sier Slovakias statsminister at den eneste løsningen kan være å «stenge av hele landet». Det er ventet at en avgjørelse om en nasjonal nedstenging blir tatt torsdag.

I alt 33.602 av landets 5,4 millioner innbyggere er smittet av koronaviruset siden mars.

(©NTB)