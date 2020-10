James Randi er død – 92 år gammel

utenriks

Den verdensberømte magikeren og skeptikeren som ifølge Washington Post ble 92 år gammel, viet livet til å avsløre det han omtaler som sjarlataner og lurendreiere.

I 25 år har Randi tilbudt én million dollar til den som klarer å bevise at de er i besittelse av overnaturlige evner. De som melder seg, kan selv bestemme opplegget for testen. Det eneste kravet er at testen skjer under kontrollerte forhold. Flere hundre er blitt testet gjennom årene, men kontoen står fortsatt urørt.

– Ingen har foreløpig klart å bevise at de har paranormale evner, sa James Randi da han sist besøkte Norge i 2011.

– Det kan enten skyldes at de ikke har slike evner eller at noe gikk galt akkurat den dagen, sa han spøkefullt til NTB.

Under foredragene i Norge moret han publikum med å ta en overdose homøopatisk sovemedisin. Han knasket i seg et helt glass, uten at det hadde synlig effekt på prestasjonene på scenen.

– Jeg har akkurat spist en overdødelig dose homøopatiske sovepiller. Jeg tror jeg vil leve gjennom kvelden, men jeg kan aldri være sikker, spøkte han, ifølge referatet i Fri Tanke.

