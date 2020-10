Ujevn økonomisk innhenting i USA

utenriks

– Endringen i aktivitet varierer mye mellom ulike sektorer, heter det i rapporten som ble presentert onsdag.

Den er basert på undersøkelser gjort av de tolv regionale sentralbankene som inngår i det amerikanske sentralbanksystemet.

Mens boligmarkedet går bra, er det større utfordringer i markedet for næringseiendom. Samlet sett går forbruket opp, men restauranteiere er bekymret for hvordan det skal gå når været blir kaldere. Mange av dem har satset på utendørsservering for å unngå koronasmitte.

(©NTB)