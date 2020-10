Minst ti drept i uro etter valget i Guinea

utenriks

– Denne kaos-strategien var iscenesatt for å bringe valget 18. oktober i fare, heter det fra myndighetene i det vestafrikanske landet, som onsdag legger til at mange personer er såret og eiendom ødelagt.

Den offisielle opplysningen om antall drepte kommer etter flere dager med uro i kjølvannet av valget. Sikkerhetsdepartementet sier at det har vært skyteepisoder og knivangrep i hovedstaden Conakry og ellers i landet.

Sammenstøtene pågikk fortsatt i Conakry onsdag, der en sikkerhetsoffiser sier til nyhetsbyrået AFP at minst tre personer har mistet livet. En lokal lege sier to døde og ni sårede har kommet til hans klinikk.

Volden brøt ut etter et omstridt valg der sittende president Alpha Conde (82) stilte for en tredje periode på tross av massedemonstrasjoner mot ham. Mandag erklærte landets fremste opposisjonsleder Cellou Dalein Diallo seier i valget. De offisielle resultatene er først ventet senere denne uka.

Opposisjonens tilhengere tviler sterkt på om valget er gjennomført på rettferdig vis, selv om regjeringen insisterer på at alt har gått riktig for seg.

Titalls mennesker ble drept da sikkerhetsstyrker slo ned på protester i oktober i fjor mot en grunnlovsendring som åpnet for at Conde kunne omgå loven som sier at en president kun kan sitte i to perioder. Onsdag ba presidenten om ro i påvente av valgresultatet.

