Stort jordskjelv utenfor Alaska ga små tsunamibølger

Det kraftige skjelvet hadde en styrke på 7,5 og en dybde på 40 kilometer under overflaten, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det ble også registrert minst fire etterskjelv med en styrke på 5 og flere mindre skjelv.

Skjelvet skjedde om lag 92 kilometer fra den vesle byen Sand Point, og det ble sendt ut tsunamivarselet som gjaldt for store deler av sørkysten av den amerikanske delstaten, inkludert Aleutene og de spredt befolkede stedene Sand Point, Cold Bay og Kodiak.

Faresonen strakte seg flere hundre kilometer nordøst mot Cook Inlet, men inkluderer ikke Alaskas største by Anchorage, som ligger innerst i fjorden.

USAs etat for hav- og atmosfæreforskning (NOAA) vurderte fortløpende faren for en tsunami, men nedjusterte etter hvert varselet og faren for flodbølger.

Skjelvet kunne blant annet merkes godt i den vesle byen King Cove, men alt ser ut til å være intakt, sier byadministrator Gary Hennigh til Anchorage Daily News. Han sier innbyggere og arbeidere på hermetikkfabrikken ble evakuert til høyereliggende områder i påvente av mer informasjon om tsunamivarselet.

