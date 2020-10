Meldinger om vold i Guinea etter valget

utenriks

– Til tross for de alvorlige uregelmessighetene som skjemte gjennomføringen av valget, har jeg vunnet første runde, sa Diallo på en pressekonferanse i hovedstaden Conakry til journalister og jublende tilhengere.

Diallo ventet ikke på det offisielle resultatet før han kunngjorde seieren og oppfordret sine tilhengere om å forsvare seieren.

I andre deler av byen utviklet feiringen seg til sammenstøt mellom Diallos tilhengere og sikkerhetsstyrker. Diallo hevder tre unge menn ble drept og mange andre såret i sammenstøtene. Myndigheten påpeker på sin side at det ikke er nok informasjon om hendelsen til å kommentere saken.

Guineas sittende president Alpha Conde (82), som overtok makten i 2010, håpet søndagens valg skulle ende med en ny femårsperiode. Grunnloven ble endret i mars i år slik at 82-åringen hadde mulighet for å stille for tredje gang.

Valget har allerede ført til at etniske spenninger har blusset opp i det vestafrikanske landet med nesten 13 millioner innbyggere. De to hovedkandidatene får støtte i hver av Guineas største etniske grupper, og også ved tidligere valg har det vært voldshendelser.

I alt tolv kandidater stilte i presidentvalget, men Conde og Diallo er favoritter. Dersom det trengs en andre valgrunde for å avgjøre resultatet, holdes den 24. november.

(©NTB)