Drapsdømte Peter Madsen forsøkte tirsdag å rømme fra dansk fengsel

Ekstra Bladet melder at Madsen tirsdag formiddag forsøkte å flykte fra fengselet i Albertslund. Avisen har publisert et bilde av Madsen som ligger på bakken mens to skarpskyttere fra politiet har sine våpen rettet mot ham.

Avisen melder at Madsen er pågrepet og under politiets kontroll. Dansk politi rykket ut med både skarpskyttere, bombegruppe og kommandosentralen til stedet.

Ifølge Ekstra Bladets opplysninger har Madsen tidligere sittet i isolasjon i fengselet på grunn av mistanke om fluktplaner.