Over en tredel av amerikanerne tror valget ikke vil bli gjennomført på en god måte

Det er særlig republikanske velgere som har mistet troen på at valget blir godt gjennomført. Der hele 87 prosent hadde tro på en god og rettferdig valggjennomføring i hele landet i 2018, er det kun 50 prosent som tror det i år, viser en undersøkelse utført av Pew Research Center.

Blant demokratene har andelen falt fra 79 til 72 prosent.

Eldre velgere tror mer på god valggjennomføring enn yngre. Imidlertid svarer hele 90 prosent av velgere at de har noe eller mye tro på at valget i sitt eget lokale område vil bli godt gjennomført.

Undersøkelsen viser også at kun halvparten av velgerne tror valgresultatet vil være klart innen en dag eller to etter valget. 66 prosent av velgerne tror det vil være en klar vinner etter at alle stemmene er blitt telt opp.

