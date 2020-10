utenriks

De har også iverksatt restriksjoner på meldingstjenesten Telegram i et forsøk på å stanse de tre måneder lange protestene, melder Reuters mandag. De mistenkes for å ha spredt innhold som har bidratt til «forvirring og uro», ifølge en talsmann for politiet.

Etterforskningen retter seg også mot en Facebook-side som tilhører en protestgruppe.

Alle tiltakene settes i verk med henvisning til unntaksbestemmelsene som regjeringen innførte i forrige uke.

