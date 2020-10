Store demonstrasjoner i Frankrike etter lærerdrapet

utenriks

Det ble demonstrert i en rekke franske byer søndag etter det brutale drapet på historielæreren Samuel Paty (47).

Paty fikk halsen skåret over i en forstad i Paris fredag, angivelig for å ha vist fram og diskutert de kontroversielle karikaturtegningene av den muslimske profeten Muhammed i en time om ytringsfrihet.

I Paris samlet det seg hundrevis mennesker, inkludert den franske statsministeren Jean Castex, ved Place de la République for å vise sine avsky mot drapet og for å demonstrere for ytringsfrihet og til støtte for lærere.

Lærerdrapet har vekket sterke reaksjoner i Frankrike, og det ble også avholdt demonstrasjoner blant annet i Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes, Bordeaux og Marseille.

Klappet og sang

I Paris sto demonstrantene i stillhet før de brøt ut i klapping og synging av den den franske nasjonalsangen «La Marseillaise» i solidaritet med 47-åringen. Noen bar plakater med budskapet «jeg er lærer» i en henvisning til «jeg er Charlie»-slagordet som ble brukt etter terrorangrepet på den franske satireavisen Charlie Hebdo i 2015.

Den franske statsministeren Jean Castex deltok også under demonstrasjonen i Paris, side om side med fagforeninger og vanlige borgere.

11 personer pågrepet

Til sammen 11 personer er pågrepet etter drapet. Flere av de pågrepne er nære slektninger av 18 år gamle Abdullakh Anzorov, melder avisen Le Parisien. Anzorov, som hadde tsjetsjensk bakgrunn, er mistenkt for drapet. 18-åringen ble skutt og drept av fransk politi fredag.

Familien hans kom til Frankrike som asylsøkere da Anzorov var seks år gammel, og han hadde fått oppholdstillatelse i år, ifølge den russiske ambassaden.

18-åringen var bevæpnet med en kniv og et softgun-våpen da han ble drept. Ifølge politiet skjedde det fordi han motsatte seg pågripelse og opptrådte truende.

Truet på nett

Paty var blitt truet på nett og skolen hadde mottatt trusler i etterkant av timen i ytringsfrihet i begynnelsen av oktober.

Faren til en av Patys elever krevde at han skulle få sparken og satte i gang en nettkampanje for å «mobilisere» mot ham etter den omstridte timen om ytringsfrihet, ifølge den franske påtalemyndigheten.

Pary skal ha vist fram flere kontroversielle karikaturer, blant dem en tegning som forestilte en naken Muhammed. Elevens far skal ha beskyldt Paty for å spre «pornografi».

Skolejenta og faren anmeldte læreren, som på sin side anklaget dem for ærekrenkelser, ifølge Jean-François Ricard i den franske påtalemyndigheten.

Bare dager før drapet fredag identifiserte faren Pary og la ut skolens adresse i sosiale medier. Tidligere i uka la han også ut en video der han hevdet at islam og profeten var blitt fornærmet på skolen.

Den mistenkte gjerningsmannen skal ha oppholdt seg ved skolen fredag ettermiddag og spurt etter Paty. Et bilde av læreren og en melding der han innrømte drapet ble funnet på 18-åringens telefon.

Macron manet til samhold

Frankrikes president Emmanuel Macron besøkte fredag kveld åstedet og slo alt da fast at angrepet var et «islamistisk terrorangrep».

– En av våre landsmenn ble drept i dag fordi han underviste om ytringsfrihet, friheten til å tro eller ikke tro, sa en tydelig preget Macron under besøket på åstedet.

Presidenten sa videre at angrepet ikke bør splitte Frankrike fordi det er akkurat «det ekstremistene er ute etter».

Drapet har rystet moderate franske muslimer. En gruppe imamer i Lyon holdt søndag et ekstraordinært møte for å diskutere det gruppen kaller «det motbydelige drapet på en av våre landsmenn av en terrorist som i navnet på en uklar tro utførte det uopprettelige».

Ledelsen i Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), som er verdens største organisasjon av muslimskdominerte stater, har også fordømt drapet.

(©NTB)