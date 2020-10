Gjenvalg for Ardern på New Zealand

utenriks

Med rundt 75 prosent av stemmene talt opp, ligger Labour an til 49 prosent oppslutning, mens partiets allierte De Grønne hadde fått 7,6 prosent.

Labour ligger dermed an til å få den høyeste oppslutningen på 50 år og rundt 64 av de 120 setene i nasjonalforsamlingen.

– Takk til alle dem som ga sin stemme til oss, som stolte på at vi vil fortsette å lede gjenreisningen av New Zealand, sa Ardern til jublende tilhengere da seieren var et faktum.

Lederen av det største opposisjonspartiet, Det konservative Nasjonalpartiet, erkjenner nederlaget og har gratulerte Ardern med seieren.

– Jeg vil få gratulere statsminister Jacinda Ardern, som jeg har ringt, med et fremragende resultat for Labour, sier Judith Collins.

Få koronasmittede

Oppslutningen rundt Ardern har økt betraktelig den siste tiden, takket være hvordan hun og regjeringen har håndtert koronapandemien.

New Zealand har for øyeblikket ingen lokale smittetilfeller, og landets 5 millioner innbyggere slipper å etterleve krav om bruk av munnbind og sosial distansering.

Landets økonomi er imidlertid hardt rammet av pandemien, og i forrige måned var resesjonen et faktum.

Dødshjelp og marihuana

Newzealendere tok på valgdagen også stilling til hvorvidt landet skal legalisere marihuana og aktiv dødshjelp, men resultatet fra disse vil først bli kunngjort 30. oktober.

Meningsmålingene i forkant tydet på et ja-flertall for aktiv dødshjelp, mens det ligger an til dødt løp i marihuana-spørsmålet.

(©NTB)