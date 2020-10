Macron: Lærerdrapet var et terrorangrep

utenriks

Macron besøkte fredag kveld åstedet der en lærer på ungdomsskolenivå ble halshogget av en angriper tidligere samme dag.

– En av våre landsmenn ble drept i dag fordi han underviste om ytringsfrihet, friheten til å tro eller ikke tro, sa Macron.

Læreren hadde undervist om ytringsfrihet og vist fram Muhammed-karikaturer. Fransk politi har satt i gang en terroretterforskning etter drapet.

Macron sier Frankrike ikke må la seg splitte av drapet, fordi det er «det ekstremistene vil».

– Vi må alle stå sammen som medborgere, sa han.

Politikilder opplyser til AP at læreren hadde blitt truet etter at han hadde oppmuntret til en debatt om karikaturene for ti dager siden.

En mistenkt gjerningsmann ble skutt og drept etter å ha opptrådt truende, opplyser politiet. Så langt er det ikke kjent hvem den mistenkte var.

