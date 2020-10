Forhandlere fra EU og Storbritannia skal diskutere «strukturen» i brexit-forhandlingene

utenriks

Partene skal diskutere «strukturen» i forhandlingene om en handelsavtale.

En EU-talsmann la fredag ut en Twitter-melding om at Unionens sjefforhandler Michel Barnier hadde videomøte med sin britiske motpart David Frost etter EU-toppmøtet var over.

Utfallet av møtet førte til et sint svar fra London, der Boris Johnsons talsmann James Slack blant annet uttalte at handelssamtalene i praksis var over. Ifølge ham var årsaken at EU nekter å gi britene en frihandelsavtale lik den Canada har.

Johnson selv krevde innrømmelser fra EU, noe Unionen synes lite villig til.

